Zondagsopenstelling verdeelt Hardenbergse coalitie

De christelijke partijen in de Hardenbergse coalitie staan lijnrecht tegenover elkaar in hun opvattingen over de zondagsopenstelling van winkels. Waar de ChristenUnie principieel tegen de verruiming is, vindt het CDA die nog niet ver genoeg gaan. CDA-fractievoorzitter Rick Brink kondigde vanavond al aan dat zijn fractie op 26 februari twee voorstellen indient waarmee het collegevoorstel wordt aangescherpt. Als een meerderheid voor stemt, mogen supermarkten voortaan elke zondagmiddag open, en mag elke kern in de gemeente Hardenberg zelf bepalen hoe de tien koopzondagen voor de overige winkeliers over het jaar verdeeld worden.

Het college van burgemeester en wethouders wil de teugels minder laten vieren en stelt voor dat supermarkten in alle kernen van april tot en met oktober iedere zondag open mogen gaan, plus de zondagen voor Kerstmis en Oud en nieuw, en op de tien koopzondagen voor de overige winkels. Die tien gezamenlijke koopzondagen worden door het college voor alle kernen van de gemeente aangewezen op basis van een gezamenlijk advies van ondernemers(verenigingen) uit de hele gemeente.

Kerkgang

,,Wat als de kernen het niet eens kunnen worden over die tien zondagen’’, vroeg Brink zich af, wiens CDA-fractie wil dat elke kern zelf de tien zondagen kan plannen. Ook wees hij er op dat Hardenberg niet alleen een toeristengemeente is maar ook een belangrijke centrumfunctie heeft, wat er voor zou pleiten om supermarkten het hele jaar door op zondagmiddagen open te laten gaan. De zondagse kerkgang zou door de middagopenstelling niet verstoord worden.

Principieel

Fractievoorzitter Sake-Christiaan Stelpstra van de ChristenUnie vindt het collegevoorstel al te ver gaan, hoewel dat een uitkomst is van het coalitieakkoord waarin zijn partij met CDA, OpKoers.nu en PvdA had afgesproken dat een proef zou worden gedaan met koopzondagen. De CU is principieel tegen koopzondagen, maar waarschuwt ook voor de oprukkende 24-uurs-economie, de extra uitstoot van CO2 die dat oplevert, en de gevaren van burn-outs.

Hardenbergs model

Verantwoordelijk wethouder Alwin te Rietstap, die namens de ChristenUnie in het college zit, stelt dat in het collegevoorstel is gezocht naar balans. ,,Dit is een Hardenbergs model, want de meningen over koopzondagen zijn verdeeld, er wordt verschillend over gedacht. Maar elke keuze is arbitrair.’’ In dit voorstel was niet gekeken naar de maatschappelijke effecten zoals de risico's van CO2, burn-out en 24-7, vertelde Te Rietstap, maar puur naar de uitkomsten van de proef en de meningen daarover die de afgelopen maanden zijn gepeild.

Zondagsrust