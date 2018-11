Zonneparken zaaien verdeeldheid onder Hardenbergers

Protestbord

LC Energy

Volgens het collegevoorstel kan het zonnepark landschappelijk goed worden ingepast. Woordvoerder Zuijdgeest van initiatiefnemer LC Energy heeft zich ook al aangemeld om vanavond te komen inspreken, meldt raadsgriffier Frank Droste desgevraagd. Om het draagvlak in de buurt te vergroten is het plan een energiecoöperatie te vormen, in combinatie met een 'postcoderoosregeling’ waarbij omwonenden in een ruime cirkel rond het park voordelig kunnen meedoen dankzij een korting op de energiebelasting. Ook wil LC Energy plaatselijke bedrijven inschakelen bij aanleg en onderhoud. De circa 60.000 geplande zonnepanelen moeten ruim 8,5 miljoen kilowattuur per jaar produceren, waarmee meer dan 2500 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Het in Wageningen gevestigde bedrijf, dat samenwerkt met de Britse investeringsmaatschappij Low Carbon die is gespecialiseerd in duurzame energieprojecten, heeft de tien omwonenden die het dichtst bij het geplande park wonen uitgenodigd voor een gesprek. Met acht buren is er contact geweest, vijf omwonenden zijn tegen, twee omwonenden staan positief tegenover het verzoek.