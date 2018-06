Zorg over gezondheid staat groei geitenstal Radewijk niet in de weg

'Dubbel' tbs voor man die therapeut met kokend water overgoot in Balkbrug

7 juni Hij zat al een tbs met dwangverpleging uit maar de 29-jarige Ropson S. krijgt daar een nieuwe tbs-maatregel bovenop. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat hij op 1 augustus vorig jaar in kliniek Veldzicht kokendheet water over het gezicht en lichaam van de therapeute goot.