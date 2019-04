Zorgboerderij Bergentheim scoort ook met kaas

,,We zijn een kleinschalige zorgboerderij die momenteel aan zes jongeren met een beperking een stabiele en veilige plek biedt waar ze zichzelf kunnen zijn’’, vertelt Henriette van Veldhuisen. ,,Het belang van het kind staat bij ons altijd voorop. We geven ze een gezinssysteem als fundament in hun leven om zich te kunnen ontwikkelen in zelfstandigheid en welzijn. In feite doen we dat al zo’n 26 jaar. In 2014 kregen we als Zorgboerderij Schottinkslag het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.”

Regelmaat

Samen met Ricky, Thijmen, Rachel, Mila, Rivaldho, Yorick en twee vaste begeleiders doet men er de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Uitgangspunt zijn de 4 R’s: rust, reinheid, regelmaat en ruimte om te ontspannen. Daar onder vallen de dingen die dagelijks moeten en de dingen die mogen. Onder ‘moeten’ vallen persoonlijke hygiëne, school, stage, sport of vrijetijdsclub, maar ook klusjes als dagelijkse dierverzorging en moestuin bijhouden. Thijmen is de man die de kippen verzorgt, Ricky doet de konijnen en houdt op school spreekbeurten over kaas, Rivaldho is de afwasspecialist, Rachel kookt de kruiden voor de kaas en is graag actief in de winkel en gaat mee naar braderieën, Mila is graag bezig met het ‘coaten’ van de kazen en Yorick is voetballiefhebber bij vv Mariënberg.

Leren reizen

Henriette van Veldhuisen: ,,We proberen ze zoveel mogelijk prikkels te geven om naar zelfredzaamheid te gaan door ze plaatselijk te betrekken bij zoveel mogelijk bezigheden. Zo nemen we met twee van hen deel aan het GoOV-project om de kosten van het dure leerlingenvervoer naar school te beperken. Ze gaan - voorlopig eerst onder begeleiding - op de fiets naar het dichtstbijzijnde OV-punt en laten zich vervolgens aan de hand van een speciale app op hun telefoon leiden. GoOV helpt ze zelfstandig, veilig en daardoor met vertrouwen met openbaar vervoer te reizen. De app is eenvoudig te gebruiken en begeleidt ze van deur tot deur tijdens de looproutes, bij bushaltes en op stations.’’

Boerderijkaas

Op het Schottinkslag wordt ambachtelijke kaas gemaakt. ,,We hadden als zorgboerderij natuurlijk een grote huishouding die veel kaas verorberde. Toen ik ontdekte dat de gemeente Hardenberg met zijn 32.000 hectare landbouwgrond geen kaasboerderij kende, zeiden we ‘Dat kán niet’. We zijn samen met de kinderen kaas gaan maken van melk van de koeien van de buurman. Door de combinatie van het juiste zuursel met die verse melk is het een belangrijk streekproduct hier voor onze kaaswinkel aan de Boerendijk maar ook elders.”

Kleine Kaasfabriek