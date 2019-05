Zorgen over zonneparken Hardenberg blijven, zijn er meer voor of tegenstanders?

pollDe plannen van Solar Fields, Kronos Solar en LC Energy zijn inmiddels concreet geworden , maar de Hardenbergse politiek is nog niet overtuigd en maakt zich zorgen over de acceptatie van de inwoners en het tempo waarin het nu gaat. Zijn er meer voor- of tegenstanders in Hardenberg? En komt de gemeente in de problemen als ze nu niet 'volle bak’ doorgaan?

Nu de eerste concrete plannen er zijn, was het gisteravond de beurt aan de politiek om erover te praten. Na een aantal gepassioneerde insprekers die tegen de plannen waren, spraken ook de gemeenteraadsleden hun zorgen uit over de plannen. De ChristenUnie wil weten wat nou precies de maatschappelijke meerwaarde is van de parken. ,,Ik lees wel iets over de postcoderoos en educatieve doeleinde, maar wat is nou de maatschappelijke acceptatie’', vraagt Bas Kuipers zich af. ,,Hoeveel huishoudens hebben het gevoel dat zij iets inleveren, bijvoorbeeld uitzicht?’’

Holle zinnen

Quote Ja er zijn handteke­nin­gen verzameld, maar we weten ook dat er voorstan­ders zijn Martijn Breukelman, wethouder gemeente Hardenberg Ook het CDA valt over de maatschappelijke meerwaarde, een van de criteria waar de parken aan moeten voldoen. Arjen Roelofs: ,,We gaan het proberen met lokale ondernemers en betrekken mensen erbij met een afstand tot arbeidsmarkt. Maar hoe maken we dat nou concreet? Om te voorkomen dat het holle zinnen zijn.’’ Daarnaast wil het fractielid weten waarom er zo'n haast gemaakt moet worden met de parken. ,,Staan we er zo slecht voor? Komen we in de problemen als we nu niet volle bak doorgaan?''

Mooi tempo

Of Hardenberg inderdaad in de problemen komt als de parken niet doorgaan, laat wethouder Jan ten Kate in het midden. ,,Het is maar net wat je zelf een probleem vindt. In 2030 moeten we 30 procent van de energie binnen de grenzen van de gemeente op willen wekken. Daar moeten we hard voor werken’’, vertelt hij. Daarnaast geeft de wethouder aan dat als ze nu ‘kalm aan’ doen de doelstellingen wel in gevaar komen. ,, In 2030 moeten we 30% van de energie binnen de grenzen van de gemeente op willen wekken. Daar moeten we hard voor werken. Het tempo wat we nu hebben, is een mooi tempo.’’

Voorwaarden

Een zonnepark moet in de omgeving en het landschap passen, daarnaast moeten ze een maatschappelijke meerwaarde hebben. Ook moeten alle parken bijdragen aan de energiedoelstellingen: in 2030 moet 30 procent van het energieverbruik in Hardenberg duurzaam zijn. Als laatste voorwaarde moeten de initiatiefnemers de omgeving erbij betrekken. De raad maakt zich vooral zorgen over de maatschappelijke acceptatie en wil dan ook weten of de gemeente in kaart heeft hoeveel huishoudens en voor of tegen zijn. Wethouder Martijn Breukelman: ,,Ik kan dat nu niet exact op een briefje geven. Ja er zijn handtekeningen verzameld, maar we weten ook dat er voorstanders zijn. Concreter dan dat kan ik nu niet worden. Ik begrijp de intentie om het in kaart te brengen. Mensen houden hun kruit even droog totdat er een besluit is genomen. Daarna gaan ze pas participeren.’’

Quote Velen zeggen ‘not in my backyard.’ Nou, wijs dan maar een yard aan waar het wel kan Folke Meijer , buurtbewoner LC Energy

‘Not in my backyard’

LC Energy, aan de Westeindigerdijk in Hoogenweg, heeft op aardig wat kritiek gestuit tijdens de aanloop naar de vergunning. Het plan van windpark Zunneveld zorgde voor protesten uit woonwijk Baalderveld. Buurtbewoner Folke Meijer begrijpt de protesten, maar prijst het initiatief van de boer. ,,Het lijkt net of iedereen tegen is, maar dat is niet zo. In de wijk is ook veel positiviteit over de plannen’’, vertelt Meijer. ,,Het wordt maatschappelijk ingepast, vanaf het maaiveld kun je het niet zien. En iedereen moet zich wel realiseren dat 10 procent van de opbrengsten naar de lokale gemeenschap gaat. Er moet gewoon iets gebeuren, we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Velen zeggen ‘not in my backyard.’ Nou, wijs dan maar een yard aan waar het wel kan.’’

De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op 21 mei weer in de raadsvergadering.