Zussen uit Linde starten kinderfeestjesbedrijf KoeKroelen: We krijgen zoveel reacties

Dat er zoveel animo voor was hadden de zussen Dianne (19) en Anniek van Raalte niet verwacht. Hun nieuwe bedrijfje KoeKroelen, waarmee de meiden uit Linde kinderfeestjes organiseren, blijkt een schot in de roos. Hoewel ze al eventjes bezig zijn, wordt het bedrijf morgen officieel geopend en mag iedereen even met de koeien kroelen.

Waar Dianne van Raalte ook komt, ze vertelt honderduit over het boerenleven. Over de koeien, kalfjes en alles wat er op de boerderij gebeurt. Toen ze een keer de naam ‘KoeKroelen’ zag staan, bleef dat hangen. ,,Ik vond dat zo leuk, ik heb direct de URL gereserveerd. Maar toen moest ik nog bedenken wat ik ermee wilde doen’', legt ze lachend uit. Hoewel het koe knuffelen tegenwoordig hip is, zag de studente Agrarisch Ondernemerschap Dier en Veehouderij op de Aeres Hogeschool in Dronten dat niet zitten. ,,Dat is niet mijn doelgroep en het is best wel gevaarlijk. Dat werd hem dus niet.’’ Maar als snel borrelde er een ander plannetje op: kinderfeestjes organiseren.

Facebook

Thuis aan de keukentafel deelde ze direct haar plannen, tot vreugde van haar vijftienjarige zusje Anniek, leerling Havo 4 van het Vechtdal College in Ommen. Ook zij was laaiend enthousiast en de zussen besloten samen het avontuur aan te gaan. ,,We vinden het allebei erg leuk om met kinderen te werken en op de boerderij te werken, dus waarom niet? Op een zondagmiddag besloten we het gewoon maar te doen. We hebben een foto op Facebook gezet.’’ De zusjes hadden echter niet durven dromen dat ze zo'n groot bereik zouden krijgen. ,,We kregen heel veel reacties, iedereen praatte erover’’, vertelt ze trots.

Knuffelschapen

Inmiddels hebben de zusjes ervaring opgedaan met ongeveer twintig kinderfeestjes. ,,We dachten eerst dat we de kinderen echt elke minuut moesten vermaken, maar vaak vinden ze het ook heerlijk om even tien minuutjes rond te lopen op de boerderij. Of gewoon lekker op de trampoline springen.’’ De kinderfeestjes kunnen kiezen uit verschillende activiteiten en als afsluiter krijgen ze knakworstjes of poffertjes. Op de boerderij staan 95 koeien en kalfjes, kippen en echte ‘knuffelschapen’ voor de kinderen. ,,De schapen weten het al precies. Als er kindjes in een overall komen, komen ze knuffelen en krijgen ze daarna brokjes.’’

Springkussen

De meiden hadden vroeger zelf ook altijd een kinderfeestje op de boerderij. ,,Ik vond dat altijd superleuk. Ik ben in het voorjaar jarig, er gebeurt altijd wat dan. Of er breekt een schaap uit, een koe moet kalven.. noem maar op. Wat we nu doen is wel anders natuurlijk, we doen hele andere activiteiten.’’

Tijdens het kinderfeestje worden ze met ranja en cake onthaald, in het nieuwe - net verbouwde- achterhuis van de familie Van Raalte. Daarna is het tijd om de overalls aan te trekken en krijgen ze een rondleiding op de boerderij. Als activiteit kunnen ze kiezen tussen een boerenzeskamp, boerengolf of een creatief feestje , waar de kinderen bijvoorbeeld gaan schilderen. Aan het eind krijgen ze knakworstjes of poffertjes en een boerendiploma. De meiden hebben in het weekeinde alle tijd voor de feestjes, doordeweeks gaat het lastiger. ,,We zitten allebei nog op school, maar in overleg is wel wat mogelijk hoor’’, vertelt Dianne.

Volledig scherm KoeKroelen © eigen foto