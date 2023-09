‘Ik stop ermee', zegt Nikita (26) tegen haar moeder na mokerslag bij de dokter. Een paar maanden daarna overlijdt ze

Huilend en schreeuwend zit Nikita Esmeralda de Jong (26) in de auto van haar moeder op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Wéér begint een arts over haar psychische stickertje, terwijl ze al jaren kapotgaat van de lichamelijke pijn. Ze vindt geen gehoor. Het breekt haar. ,,Ik stop ermee”, vertelt ze haar moeder. Enkele maanden later overlijdt ze. Haar ouders doen nu hun indringende verhaal. ,,We voelden ons allebei zo in- en in machteloos.”