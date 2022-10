Zwembad Attractiepark Slagharen weer open na incident met badmeester: ‘Ze maakt het goed’

Hoe ingewikkel­de jeugd voor Schuine­sloot­se amazone Graman (36) uitmondt op debuut bij Military van Boekelo

Voor eventingamazone Roxana Graman (36) uit Schuinesloot draait haar leven inmiddels om topsport. Hoe anders was dat tijdens haar ingewikkelde jeugd, als het paardrijden de debutante bij de befaamde Military in Boekelo de nodige afleiding bezorgt. ,,Mijn pony was een uitlaatklep, even niets aan mijn hoofd.”

5 oktober