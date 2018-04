Zwembad De Krim verrijkt met overdekt terras en beachvolleybalveld

,,In januari is begonnen met de bouw van een overdekt terras. Die is gerealiseerd door vrijwilligers, een bouwbedrijf heeft er ook de nodige uren in gestoken. En de NAM, die 70 jaar gaswinning rond Hardenberg vierde, verleende subsidie onder het motto 'Steek energie in de buurt'. Zelf hebben we een deel van de inkomsten van onze kiosk in dit terras geïnvesteerd. Dankzij die overkapping kunnen ouders als hun kinderen zwemles hebben hier rustig wachten, onder het genot van een kopje koffie. En ze hebben daar ook wifi. We luisteren goed naar de wensen van onze klanten.''

Nieuw is ook een beachvolleybalveld?

,,Dat was ook zo'n wens van bezoekers. Dat veld is de afgelopen tijd aangelegd in samenwerking met volleybalvereniging De Planeet. Samen hebben we hier subsidie voor aangevraagd bij de provincie en de Rabobank, en met succes. Het veld wordt binnenkort officieel geopend met een beachvolleybaltoernooi. Zo maken we ons zwembad elk jaar wat mooier.''

Dat zie je ook terug in de bezoekerscijfers?

,,Onder Ons is een van de weinige buitenbaden in de regio met een stijgend aantal bezoekers. Vorig jaar liep dat op tot circa 21.000 badgasten. Dat is ook te danken aan de kwaliteit die we bezoekers bieden. Twee jaar geleden bijvoorbeeld hebben we de kiosk nog verbeterd, daar is koffie, snoep en ijs verkrijgbaar.''

Het zwembad draait op vrijwilligers, maar badpersoneel is in vaste dienst?

,,Het dagelijks beheer en exploitatie zijn in handen van Stichting Zwembad Onder Ons De Krim, die uit vrijwilligers bestaat. Badpersoneel dat aan alle eisen voldoet en ook zwemlessen mag geven voor het Zwem-ABC is wel in dienst bij onze stichting. Er zijn steeds twee gediplomeerde medewerkers aanwezig, ons bad is bij het 'duikgat' 3,60 meter diep. Ook werken zij met de chloorinstallatie. Omdat het oude systeem storingsgevoelig was en hiervoor regelmatig een vrachtwagen met duizenden liters vloeibaar chloor door het dorp moest rijden, is in overleg met de gemeente overgestapt op het gebruik van chloortabletten. Dat wordt nu per emmer aangeleverd en maakt onderhoud eenvoudiger en veiliger.''

