Zwembad Dedemsvaart 29 januari weer open

Teveel speling

Zwemlessen

Tijdens deze sluiting wijken de diverse gebruikersgroepen in goed overleg uit naar andere baden in de regio. Kinderen die binnenkort moeten afzwemmen voor zwemdiploma A, B of C krijgen tijdelijk zwemles in zwembad De Carrousel in Ommen en De Slag in Hardenberg. Zwemvereniging Dedemsvaart AC traint nu in De Carrousel in Ommen. Abonnementshouders van De Kiefer mogen met dit abonnement nu ook zwemmen in Ommen en Hardenberg. De einddatum van alle zwemabonnementen voor De Kiefer worden verlengd met het aantal dagen dat het Dedemsvaartse zwembad dicht is geweest.