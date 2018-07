Zwembad Dedemsvaart dicht voor nieuwe plafonds en ledverlichting

Niet alleen in de zwemzaal, maar ook in de overige ruimten van De Kiefer komen nieuwe plafonds. Dat was nodig nadat op 13 december zeven plafondplaten op de tegels naast het bassin vielen. Niemand raakte gewond, maar om herhaling te voorkomen werden alle oude plafondplaten verwijderd. Omdat dat weer leidde tot geluidsoverlast voor bezoekers en vooral medewerkers, werden vervolgens provisorische plafonds geplaatst. Die worden nu definitief vervangen.