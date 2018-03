Zwembad Dedemsvaart week gesloten voor 'stil' plafond

Zwembad De Kiefer in Dedemsvaart gaat van 9 tot en met 15 april dicht. Een tijdelijk plafond moet de geluidsoverlast in het bad beperken.

In januari is het volledige plafond van het zwembad verwijderd, waardoor de akoestiek in het bad voor overlast zorgt voor zwemmers en personeel. Om het geluid in het overdekte bad te dempen, wordt in een week tijd een tijdelijke plafondconstructie aangebracht. Dit moet de akoestiek in het bad verbeteren. Komende zomer wordt een compleet nieuw plafond aangebracht in het binnenbad tijdens de reguliere zomervakantiesluiting.

De gebruikers van het bad kunnen gedurende deze week zwemmen in het bad in Ommen en Hardenberg. Vanaf maandag 16 april is het bad weer geopend.

Plafondplaten

In december vorig jaar viel een serie plafondplaten naar beneden. Uit onafhankelijk, extern onderzoek bleek dat er in het schuine plafondsysteem boven het bad teveel speling zat tussen de houtwolcementpanelen en de stalen profielen waarin deze platen liggen. Daarop is toen het besluit genomen om de hele plafondconstructie, twintig jaar oud, te verwijderen.

Doordat de plafondconstructie nu ontbreekt, heeft het geluid in het binnenbad vrij spel waardoor het geluid weergalmt tegen dak van het bad. Tijdens zwemlessen en tijdens zwemtrainingen kunnen zwemmers daardoor nauwelijks de aanwijzingen van trainers en coaches langs de kant horen. Door een tijdelijke oplossing aan te brengen kan het geluidsniveau de komende maanden verbeterd worden. Na het aanbrengen van het compleet nieuwe plafond komende zomer zal de akoestiek weer optimaal zijn.

Ommen en Hardenberg