Zwembad Dedemsvaart weer open na plafondprobleem

videoEggie Reinders en het echtpaar Evert en Fennie Borger zijn blij dat ze maandagmiddag weer als vanouds hun baantjes kunnen trekken in zwembad De Kiefer in Dedemsvaart. De noodgedwongen sluiting van het zwembad van dik twee weken zit er op. En dus hoeven de zwemlustige zestigers uit Balkbrug niet langer uit te wijken naar Ommen of Hardenberg om hun meters te maken.

,,Ik heb de afgelopen weken in De Slag in Hardenberg gezwommen'', zegt de 60-jarige Eggie Reinders. Fennie (62) en Evert Borger (65) zijn uitgeweken naar de Carrousel in Ommen. ,,We hebben dit zwembad wel gemist hoor, want het water is hier veel warmer. Dat is veel fijner zwemmen en ook prettiger voor de spieren. In Ommen en Hardenberg is het water kouder'', vertelt het paar, dat elke maandag in De Kiefer meedoet aan het 'lunchzwemmen' om de armen en benen te trainen. En ondertussen even bij te kletsen met de andere badgasten.

Eggie Reinders dompelt zich vijf keer per week onder in het met 29 graden behaaglijk warme zwemwater in Dedemsvaart. Niet alleen om haar baantjes te zwemmen, maar ook om elke donderdagavond mee te doen aan aquajogging. ,,Dat is altijd heel gezellig, ook drinken we dan samen koffie na afloop.''

Plafondplaten

Maar op vrijdag 12 januari ging er een streep door de weekplanning van het Balkbrugse trio, toen de gemeente Hardenberg het zwembad met het oog op de veiligheid voor badgasten en medewerkers onmiddellijk sloot. Dat besluit werd genomen nadat een extern bureau constateerde dat het systeemplafond in De Kiefer onveilig was. Medio december waren er plotsklaps zeven plafondplaten naast het bassin gevallen, waarbij overigens niemand werd geraakt. Daarop werd de bevestiging van de plafondplaten vastgeschroefd en ging het zwembad een dag later weer open. Wel werd een extern adviesbureau gevraagd om na de kerstvakantie een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Daarbij bleek dat de zeven kilo zware plafondplaten te ruim in het raamwerk hingen, waardoor meer platen naar beneden zouden kunnen vallen. Daarop besloot de gemeente het complete plafond - met een totaalgewicht van 11.000 kilo - te verwijderen.

Dat is vlot verlopen, blikt zwembadbeheerder Niek Sportel terug. ,,Mede dankzij de medewerking van diverse bedrijven en medewerkers van de buitendienst en gebouwen van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is de klus op tijd geklaard. Het spannendste was nog de rolsteiger in het water, die nodig was om het plafond te verwijderen. Daar kon veilig mee gewerkt worden, binnen een halve dag stond die.'' Sportel bedankt ook de zwemmers, doelgroepen en verenigingen die begrip toonden voor de situatie en bereid waren uit te wijken naar omringende zwembaden. De Dedemsvaartse zwemclub DAC - vorige week nog uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar in de gemeente Hardenberg - maakte zondag als eerste weer gebruik van De Kiefer, voor de zwemtrainingen.

Akoestiek

Nu kijken de zwemmers tijdelijk tegen de dakconstructie aan, pas tijdens de zomersluiting (vanaf week 31) wordt een nieuw plafond aangebracht. ,,Het belangrijkste was dat we weer zo snel mogelijk veilig konden zwemmen'', legt Sportel uit. Punt van aandacht is wel de veranderde akoestiek, waardoor geluid ook minder wordt gedempt, erkent hij. ,,Vooral tijdens de zwemlessen voor de kinderen moeten we ervaren hoe dat klinkt. We moeten even roeien met de riemen die we hebben, maar als het echt teveel wordt moeten we tijdelijke maatregelen nemen.''

Vier ons

Boven de lagere delen van het zwembad komen tijdens de zomersluiting waarschijnlijk systeemplafonds terug, maar nu met moderne platen die veel minder wegen: geen zeven kilo meer maar nog slechts drie à vier ons. Boven het bad komt mogelijk een andere oplossing. ,,Zoals een spanplafond, daar gaan we ons de komende weken op oriënteren. Ook wordt de huidige verlichting waarschijnlijk vervangen door ledlampen. Daar hebben we straks ook de kans voor.''