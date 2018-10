Zwemplas Oldemeijer bij Hardenberg staat droog

,,Een keer in de vier, vijf jaar laten we het water weglopen en kunnen we de bodem schoonmaken. Dan schrapen we met een 'shovel' de bovenste laag met slib, algen en bladafval weg, waarna bezoekers vanaf het voorjaar weer in veilig en schoon water kunnen zwemmen. Die baggerlaag bewaren we in een depot en wordt later hergebruikt bij wegenonderhoud'', vertelt Arkes. Het periodieke onderhoud duurt nog tot eind deze week. Daarbij wordt aan de randen van de plas ook opslag van berken en elzen verwijderd, waardoor minder bladafval in het water valt.