Zwoegen op de parkeerplaats: sportscholen in Oost-Nederland naar buiten om corona-verbod te omzeilen

Eis: 42 maanden cel voor mes in rug na ruzie over loon kippen­slach­te­rij in Gramsber­gen

11 mei Op de ochtend dat hij zou terugkeren naar Bulgarije, stak een 22-jarige man in een vakantiehuis in Gramsbergen een landgenoot met een mes in zijn rug. Hij hoorde maandag in de rechtbank in Zwolle 42 maanden cel tegen zich eisen.