Zwolse regisseur maakt documentaire over culturele verenigingen Hardenberg

Om erachter te komen wat er precies speelt bij de verschillende verenigingen in Hardenberg, heeft de gemeente regisseur Jolmer Versteeg bij zijn kraag gegrepen. Als onafhankelijke professional gaat hij in beeld brengen hoe het gesteld is met de culturele Hardenbergse verenigingen.

Versteeg besloot een documentaire te maken, die volgende week te zien is in Dedemsvaart. De knelpunten, wensen en potentie van verenigingen worden blootgelegd, daarna kijkt de gemeente hoe het verder moet.

Voor Jolmer Versteeg, regisseur, docent drama en artistiek leider van Theatergroep De Jonge Honden, is deze documentaire iets anders van wat hij normaal laat zien. ,,Dit is inderdaad niet vanuit de Jonge Honden, ik doe wel vaker andere opdrachten’’, legt hij uit. ,,En dit heeft een wel zekere fascinatie.’’

Verbonden

Versteeg woont in Zwolle, maar is opgegroeid in Dedemsvaart. Hij voelt zich nog steeds verbonden met de regio. ,,Mijn wortels liggen daar. Ik vind het tof om juist in deze regio daarmee bezig te zijn, ik heb een voorliefde voor het oosten.’’

Het idee voor de documentaire begon een klein jaar geleden in een gesprek met de gemeente Hardenberg. ,,Het ging over het profiel van de verenigingen in Hardenberg. De cohesie, het verenigingsleven. Daar kun je natuurlijk een voorstelling van maken, maar dan wordt het erg ‘van bovenaf’. Het wordt dan een bedacht concept.’’

Risico

De theatermaker besloot een andere weg te kiezen. ,,Misschien moeten we gewoon beginnen bij de verenigingen. Wat leeft er? Wat zit er? Wat zijn de vragen?’’ En toen was het idee geboren: een filmisch geheel van het verenigingsleven in Hardenberg. ,,Het is wel een risico, want je weet niet wat eruit komt. Maar je begint wel eerlijk.’’

De maanden daarop neemt Versteeg cameraman Seppe Ovink en redacteur Silas Neumann mee om verschillende portretten te maken. ,,In totaal hebben we ongeveer vijftien verenigingen bezocht. De film wordt opgeknipt, in vijf verschillende portretten met tussendoor stellingen en vragen. Het is heel interessant, ik ben er zelf heel enthousiast over.’’

De regisseur licht vast een tipje van de sluier op. ,,Er wordt geworsteld met ledentekort, jongeren trekken weg. Wat kunnen ze doen? Sluit de vereniging wel aan bij de jeugd?’’ Daarnaast passeren de oude gemeentegrenzen nog even de revue. ,,De ene vereniging kan daar overheen stappen, de ander niet.’’

Quote Het is geen ambitieus plan, daar zitten mensen niet op te wachten. Ze willen juist dichtbij de mensen zijn Jolmer Versteeg

Geen ambitieus plan

Het uiteindelijke doel van de documentaire noemt Versteeg ‘interessant.’ ,,Je kunt het moeilijk omschrijven. De gemeente wil dit, omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor de verenigingen. Maar als gemeente ben je al snel dominant. Daarom kom ik, als onafhankelijk iemand, ze laten zien wat er speelt. Verenigingen kunnen straks weer reageren op de documentaire, en uiteindelijk kan de gemeente daar ideeën voor opdoen. Verbeteringen bedenken voor later.’’

De regisseur noemt de documentaire een soort inventarisatie, voordat er een plan gemaakt wordt. ,,Het is geen ambitieus plan, daar zitten mensen niet op te wachten. Ze willen juist dichtbij de mensen zijn.’’ Voor Versteeg zelf is het gesprek vooral belangrijk. ,,De meerwaarde van zo'n avond is dat het een feest der herkenning is. Je kijkt naar een gezamenlijk vraagstuk. Je ziet elkaar even in gemene delers, dat kan best iets opleveren.’’

Discussie na zien van documentaire



De documentaire is op 21 november te bewonderen in de Gashouder in Dedemsvaart. De bijeenkomst, die begint om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur, wordt geopend door wethouder Gitta Luiten. Tijdens de bijeenkomst kunnen de aanwezigen met elkaar spreken over ledenwerving, samenwerking en de rol van de gemeente. Iedereen die lid is van een culturele vereniging (zang, dans, muziek en/of toneel) in de gemeente Hardenberg kan zich aanmelden door te mailen naar jolmer69@gmail.com