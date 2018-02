1.500 zonnepanelen op sporthallen en gemeentewerf Harderwijk

Het project maakt deel uit van de inzet om de uitstoot van CO2 in de gemeente Harderwijk tussen 2010 en 2031 met 45 procent te verminderen. Met de zonnepanelen wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen te verduurzamen; de zonnepanelen zijn daar een in het oog springend onderdeel van.

Voor het project wordt een bedrag van 375.000 euro uitgetrokken. Over vijftien jaar is dat 25.000 euro per jaar. De gemeente gaat uit van een opbrengst van 32.000 euro per jaar. Dat is deels door lagere energiekosten en deels door subsidie van de rijksoverheid in het kader van Stimulering Duurzame Energieproductie.