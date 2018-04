1 april: Harderwijk groet Apeldoorn met gorilla

Auto botst tegen sprink­ler­in­stal­la­tie, Houtwalgarage gesloten

30 maart De Houtwalgarage in Harderwijk is gesloten. De garage moest worden ontruimd nadat het brandalarm was afgegaan. Volgens een van de medewerkers was een auto tegen de sprinklerinstallatie gekomen. Er was verder niets ernstigs aan de hand.