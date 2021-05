115 blatende schapen huppelen door Harderwijkse woonwijk

Herman (63) nodigt oudere lhbtiq+’ers uit in de Mess in Harderwijk

5 mei Een plek om jezelf te zijn, als oudere homo, lesbo of transgender. Even thuiskomen. Dat is de opzet van de maandelijkse Village People Salon in Harderwijk, die morgen voor het eerst wordt gehouden. De ontmoetingsgelegenheid is speciaal voor lhbtiq+’ers in de regio van 55 jaar en ouder. ,,Je hebt ook jazzkoren en gospelkoren.”