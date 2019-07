150 optredens in 50 Harderwijkse tuinen

Tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen zondag in Harderwijk en dat geldt evenzeer voor cultuurfans. In bijna vijftig tuinen zijn zo'n honderdvijfig optredens gepland tijdens het evenement Struinen in de Tuinen.

Van singer-songwriters in een tuin in de binnenstad tot theaterspel in een buurttuin, alles is mogelijk tussen 12.00 en 17.00 uur. Het zijn vooral lokale en regionale muzikanten, koren, dichters, cabaretiers en theaterdieren die optreden in de Harderwijkse tuinen.

Struinen in de Tuinen vindt plaats in alle wijken en in Hierden. Aan de hand van het programma, dat te vinden is door hier te klikken kan een eigen route wordt uitgestippeld. Dat kan via een krantje, maar het kan ook digitaal.