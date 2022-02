Marijn is voor de PvdA-lijst gevraagd door lijsttrekker Wilco Bos. ,,We kennen elkaar goed, ik kijk al een tijdje vanaf de zijlijn mee bij fractievergaderingen, denk mee en help met campagnevoeren. Toen hij me vroeg voor de lijst, voelde ik me heel vereerd", vertelt hij. ,,Mijn plek op de lijst is symbolisch. Ik vind het mooi om kleur te bekennen en me uit te spreken over dingen die ik belangrijk vind, zoals cultuur en duurzaamheid.”