170.000 illegale babypalingen onderschept op Schiphol, Dolfinarium Harderwijk vangt ze op

Op Schiphol is dinsdag een partij van 54 kilo glasaaltjes onderschept en in beslag genomen. De ruim 170.000 babypalingen zaten in vier koffers met bestemming Maleisië. Het Dolfinarium in Harderwijk vangt de visjes op tot onderzocht is of ze uitgezet kunnen worden. Twee Maleisiërs zijn aangehouden.

De Koninklijke Marechaussee onderschepte de illegale smokkelwaar en droeg die over aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die schakelde het Dolfinarium in, die al eerder met dit bijltje hakte. Vorig jaar verzorgde het attractiepark namelijk ook al ruim 100.000 glasaaltjes voordat ze weer uitgezet konden worden.

In de onderschepte koffers zaten de visjes in in plastic zakken gevuld met zout water. Vanmiddag zijn die naar Harderwijk gebracht, waar een kleine installatie werd opgezet om de vissen in op te vangen. Ze zijn in een grote bak water gezet die op een lage temperatuur wordt gehouden en waar zuurstof in rondgepompt wordt. ,,Een mini-waterbehandelingssysteem”, zegt directeur Alex Tiebot van het Dolfinarium, die zegt precies de juiste expertise in huis te hebben om zo’n systeem een tijdje draaiende te houden.

Extra ronde

Ook zijn er 24 uur per dag mensen aanwezig om de vangst ook ‘s nachts in de gaten te houden. ,,In onze vaste bassins zijn allerlei zekerheden ingebouwd voor het geval de systemen uit mochten vallen, hier gaat het om een kleine, tijdelijke opzet. De mensen die ‘s nachts ook langs de andere dieren in onze verblijven lopen, nemen de bak met glasaaltjes nu mee op hun ronde.”

Experts komen de komende dagen onderzoeken om welke palingsoort het gaat en of die geschikt is om uit te zetten, bijvoorbeeld vlakbij in het Veluwemeer,

Grote vraag naar paling

Op de Aziatische markt is er grote vraag naar paling. In Azië zou de onderschepte partij zo tienduizenden euro’s kunnen opleveren, zegt Lex Benden van de NVWA. ,,Maar er is daar niet genoeg paling om aan die vraag te voldoen. ,Niemand weet hoe palingen zich voortplanten en daarom kun je ze ook niet kweken. Zo ontstaat deze smokkel, onder meer vanuit Europa.”

Volledig scherm Glasaal wordt gereed gemaakt om uit te zetten in de Markerwadden en de Randmeren. © ANP

De 170.000 vissen zijn waarschijnlijk in Europese wateren gevangen. ,,Het wegvangen van zulke hoeveelheden is ongelooflijk schadelijk voor de palingvangst”, zegt Benden. ,,De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort en daarom ook beschermd. Import en export is daarom verboden.”

Belgische douane

De Belgische douane onderschepte vorige week vrijdag ook al Aziatische palingsmokkelaars op de luchthaven Zaventem in Brussel. Zes Maleisiërs hadden 18 identieke koffers, allen verpakt in plastic folie, ingecheckt. Bij controle van een van de koffers trof de douane plastic zakken gevuld met water en glasaaltjes aan. Deze Maleisiërs probeerden in totaal 200 kilo glasaaltjes via Qatar naar Maleisië te smokkelen. De geschatte waarde is 400.000 euro.