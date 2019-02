2019: het jaar van de ‘stap extra’ voor het Dolfinarium

Oproep Dilemma voor zwangere in Lelystad: thuis bevallen of toch (ver weg) in het ziekenhuis?

6:36 De een ziet er tegenop om met weeën in de auto te stappen naar Harderwijk of Almere en gaat dus maar voor een thuisbevalling. De ander vindt dat onveilig en kiest op voorhand voor een ziekenhuisbevalling. Vrouwen in Lelystad staan voor een dilemma nu de afdeling verloskunde in hun woonplaats dicht is, zeggen vroedvrouwen in de stad. Gebrek aan geld en vervoer zijn voor sommigen bijkomende problemen. ‘Mensen denken dat ze tijdens de bevalling nog met de trein naar Almere kunnen‘.