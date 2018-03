225 bomenplanters in het Harderwijkse bos

Zorg om ontbreken scholen op Re­gen­boog­con­ven­tie Harderwijk

11 maart Wat moet er gebeuren en welke daden vloeien voort uit het feit, dat Harderwijk sinds november 2017 een zogenaamde regenbooggemeente is geworden? Dat was de kernvraag van de eerste Regenboogconventie over homo-emancipatie, die zondagmiddag gehouden werd in de Mess op Kranenburg-noord aan de Mecklenburglaan.