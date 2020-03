32 miljoen van Gelderland voor versnellen woningbouw in onder andere Harderwijk en Apeldoorn

De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De provincie investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt, zo blijkt uit een nieuw actieplan wonen. Gedeputeerde Peter Kerris wil in vijf jaar resultaat zien.

Met een reeks aan maatregelen gaat de provincie Gelderland, als de statenleden er later dit jaar mee instemmen, de woningmarkt stimuleren. Er komt een Gelderse starterslening, subsidie waarmee een deel van de bouwkosten van 9500 betaalbare woningen kunnen worden opgehoest én Gelderland gaat zich actief bemoeien met woningbouwplannen die maar niet van de grond komen, onder andere in Harderwijk (zie kader). Ook moeten er door heel Gelderland 2000 tijdelijke woningen komen. In totaal moeten er in vijf jaar 45.000 woningen versneld gebouwd worden.

Waarom moet dit actieplan er komen?

,,We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. De druk op de woningmarkt is groot. Steeds meer mensen uit de Randstad trekken naar Gelderland. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past.’’

Een opvallende maatregel die jullie willen onderzoeken is een Koopgarantfonds. Wat is dat?

,,We willen verkennen die hoe we huizen die in het goedkope segment gebouwd worden, ook goedkoop kunnen blijven. Je ziet nu dat bij veel goedkope koopwoningen dat ze alleen goedkoop zijn voor de eerste eigenaar. Die behaalt dan vervolgens flinke winst omdat zo’n huis snel in waarde stijgt, of al meer waard was dan de koopprijs. Met een Koopgarantfonds willen we regelen dat een woning teruggekocht wordt, waarna deze opnieuw als goedkope woning in de markt gezet kan worden. Als we overheidsgeld in de bouw van goedkope woningen stoppen, moeten we er ook voor zorgen dat die woningen goedkoop blijven.’’

Hoe kan een provincie nu projecten versnellen terwijl dat gemeenten niet lukt?

,,Dit zijn allemaal plannen waar niet snel gebouwd wordt. Soms komt dat door onze regels, soms door procedures bij gemeenten. Op al die plekken gaan we kijken wat er nodig is. Dat kan zijn dat er regels aangepast worden, denk aan het wijzigen van de parkeernorm, maar dat kan ook om financiën gaan. Daarin kunnen wij ook bijspringen. We hebben alle gemeenten gevraagd een lijst van locaties aan te leveren. Dat zijn er vijftig geworden. We gaan nu met zeven locaties aan de slag. En als we daarmee tempo hebben gemaakt, gaan we weer met nieuwe aan de slag.’’

Geld voor corporaties en ontwikkelaars, waarom?

,,Er zijn allerlei regels voor sociale huurwoningen. Je ziet nu dat door gestegen bouwkosten de maximale huren niet meer voldoende zijn om de investeringswaarde op te brengen. Dit gat zorgt er nu voor dat er niet gebouwd wordt. Daarom willen we nu subsidie verlenen. Daarbij kijken we wel kritisch naar elke situatie en naar de financiële situatie bij een corporatie. Het moet niet zo zijn dat we zomaar overheidsgeld ergens in stoppen. We kijken waar dit het meeste impact heeft.’’

Wanneer moeten inwoners van Gelderland hier iets van merken?

,,Toen ik hiermee startte zei ik tegen de bouwwereld: ik wil snel resultaten zien. Maar in de bouwwereld kan snel ook een periode van tien jaar zijn, hoorde ik toen. Maar dat is niet de bedoeling. In de komende vijf jaar moeten we echt die nieuwe huizen gaan bouwen. We leven weliswaar in een onzekere tijd door corona. Maar het woningtekort is er nog steeds.’’

Nog 700 woningen te gaan in Drielanden Het laatste nog te bouwen deel van de wijk Drielanden in Harderwijk is een van de zeven (van in totaal vijftig) zogenoemde ‘doorbraakprojecten’ in de provincie die met voorrang steun krijgen van de gemeente. Op dit moment staan er in Drielanden 3850 woningen. Daar komen naar verwachting nog 700 woningen bij in de komende vijf tot zes jaar, nagenoeg allemaal in Harderweide en een beperkt aantal nabij de Groene Zoomweg). In de wijk Drielanden staan dan uiteindelijk bijna 4600 woningen. Aan de zuidkant van de A28 wonen dan in totaal bijna 12.000 Harderwijkers. Volledig scherm In het nog lege gebied tussen het al bebouwde deel van Drielanden in Harderwijk en de A28 komen nog bijna 700 woningen. © Teake Dijkstra Gelderland richt zich met de hulp en expertise op het realiseren van ‘harde plannen’, zoals dat van het laatste deel van Drielanden. Dat gaat het bijvoorbeeld om het versneld verlenen van vergunningen, ook in relatie tot de regelgeving rond stikstof. Twijfels daarover leiden vaak tot vertraging. Verder wil de provincie helpen bij het optimaliseren van projecten, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie, mobiliteitsoplossingen en parkeren. Gemeentelijke projectteams kunnen extra ‘handen en hoofden’ krijgen van de provincie, onder andere bij wet- en regelgeving en planeconomie. Ook wordt bekeken in hoeverre plannen aansluiten bij alle relevante provinciale belangen; dat kan dan zorgen voor versnelling. Harderwijk stelt de ondersteuning vanuit de provincie ‘zeer op prijs’, aldus een woordvoerder. ,,Dit biedt zeker kansen voor Harderwijk. Wij willen graag bij de verdere uitwerking van dit actieplan actief betrokken zijn.’’ De gemeente heeft de provincie ook gevraagd om te helpen versnellen en bijdragen bij de locatie Weiburg, in het stationsgebied. Daar zijn plannen voor woningbouw, eventueel in combinatie met onderwijsvoorzieningen. De andere zes projecten waar de provincie al eerste mee aan de slag gaat liggen in Wageningen, Ede (twee keer), Barneveld, Wijchen en West-Betuwe.