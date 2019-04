500 scouts naar Harderwijk voor interessekamp tijdens Pasen

Update Drugshande­laar (18) met flinke portemon­nee opgepakt in Harderwijk: ‘Mooie vangst’

14 april De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag naar eigen zeggen ‘een mooie vangst’ gedaan. Ze vatten in een horecagelegenheid in Harderwijk een 18-jarige man in de kraag voor de handel in drugs.