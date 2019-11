700 stopcontacten erbij voor elektrische auto's in Harderwijk

Harderwijk­se wethouder zegt drie keer ‘nee’ tegen racisme in opmerkelij­ke com­bi-out­fit

24 november Normaal is het vloeken in de Harderwijkse voetbalkerk, maar dat wethouder Marcel Companjen zaterdag in een mix van de drie plaatselijke voetbalclubs bij de wedstrijd van VVOG verscheen, werd deze keer juist zeer gewaardeerd. Het was zijn manier om ‘nee’ tegen racisme te zeggen.