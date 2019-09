A28 bij Harderwijk weer open na ongeluk

Restaura­tie schilderin­gen Grote Kerk Harderwijk halverwege: ‘We mogen wel trotser zijn’

10:00 De broodnodige provinciale subsidie van vier ton is binnen, en dus kan omvangrijke restauratie van de 450 jaar oude plafondschilderingen in de Grote Kerk van Harderwijk juni volgend jaar worden hervat. Nu is er even adempauze. Alle tijd dus om samen met kerkrentmeester Drees Timmer terug te blikken èn voor uit te kijken. ,,Het besef dat Harderwijk een pareltje in handen heeft, mag wel wat beter tussen de oren.’’