A28 deels dicht in het weekend tussen Zwolle en Amersfoort: dat wordt omrijden of langzaam rijden

Begraaf­plaats Elzenhof Harderwijk gaat voor ‘wauw-fac­tor’ bij forse uitbrei­ding

17:00 Gemeentelijke begraafplaats Elzenhof in Harderwijk gaat fors groeien. Vanaf volgend voorjaar begint de aanleg van een parkachtig deel met waterpartij en ruimte voor in totaal 3300 graven. In totaal is er dan plek voor 4800 overledenen. Kosten: 800.000 euro. De helft van de uitbreiding betreft een natuurbegraafplaats: een primeur in Harderwijk.