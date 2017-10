A28 moet slimme snelweg worden

Meer asfalt is een oplossing voor het fileleed op de A28, maar nu het Rijk vooralsnog niet van plan is er een zesbaansweg van te maken moet het bestaande asfalt zo effectief mogelijk worden gebruikt, is de opvatting bij VNO-NCW. Dat kan volgens woordvoerder Herald Immink op verschillende manieren. Zo zou het bedrijfsleven meer buiten de spitstijden kunnen gaan rijden.

,,Verder moeten we zorgen voor effectiever gebruik van het omliggend wegennet." Lokaal en regionaal verkeer tussen plaatsen langs de A28 zou sneller door moeten kunnen rijden op lokale wegen, zodat het minder druk wordt op de snelweg. Een andere optie is een fietssnelweg tussen de aanliggende plaatsen, eerder ook al geopperd door het CDA in Ermelo.

Smart Mobility

VNO-NCW wil de fileproblemen te lijf met smart mobility, zolang het Rijk niet wil investeren in verbreding van de A28. Elders in Nederland wordt al geëxperimenteerd met informatietechnologie, intelligente transportsystemen en ICT-oplossingen. Zo is er een proef waarbij voertuigen via een beveiligde WiFi-verbinding en het gsm-netwerk allerlei gegevens met elkaar en met de wegkant kunnen uitwisselen. Met die informatie kunnen weggebruikers worden geïnformeerd en geadviseerd over de situatie op de weg. In deze regio is de A28 heel geschikt voor nieuwe oplossingen, vindt VNO-NCW.