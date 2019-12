Aan het sporttalent van Reza ligt het niet, maar wie helpt hem naar de Paralympics?

Zover is het nog niet, weet de in Iran geboren sporter, die in Harderwijk in een klein appartement woont met zijn vrouw Mahboobeh. Binnen een paar minuten bouwen de twee de woonkamer om in een trainingsruimte, als de tafeltennistafel wordt uitgeklapt, een robot die hij mag gebruiken van het NOC*NSF wordt neergezet en Reza de afgeschoten ballen kundig retourneert. Een indrukwekkend schouwspel, zeker met in gedachten dat de Harderwijk voor maart dit jaar nooit eerder een tafeltennisbatje in zijn handen had.