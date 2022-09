Aandoenlijk filmpje opgedoken van dronken egel in Harderwijk: ‘Maar hij is weer nuchter, hoor’

Krijgt Harderwijk straks een kolos van 70 meter hoog? Stad zoekt het hogerop met woningbouw

Harderwijk gaat de hoogte in. De gemeente heeft meerdere plekken aangewezen waar in de toekomst woontorens van meer dan 54 meter hoog gebouwd mogen worden, waaronder Nieuw Weiburg, de Zandlaan en de Ceintuurbaan. ,,We ontkomen er bijna niet aan om de hoogte in te gaan.’’

5 september