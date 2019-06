Aangereden roofvogel wordt wakker op bijrijdersstoel van wijkagent Jurion: ’Ik zou hem geen stuiver meer geven’

In de berm dood laten gaan

Er zat volgens Veenstra echter weinig leven in het dier. ,,Ik heb getwijfeld of ik hem in de berm zou leggen om hem daar dood te laten gaan. Maar ik heb hem toch maar meegenomen in de auto de dierenambulance in Harderwijk gebeld. Het was toch zeker nog een half uur rijden en ik dacht nog, hij gaat me tóch nog dood. Wonder boven wonder kwam het dier bij. ,,Opeens zat hij zat springlevend naast me. Dat was wel even bijzonder. Want ik had geen idee hoe het dier zou reageren.”