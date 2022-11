Aanrijding ontregelt treinverkeer tussen Zwolle en Utrecht

Parkvilla Harderwijk terug naar de tekentafel? Voor de zoveelste keer? Zucht...

De parkvilla moet een van de hoogtepunten worden van het Waterfront in Harderwijk, maar de weg daar naartoe zit vol hobbels. Het voorstel om een woontoren mogelijk te maken van 28 meter leidt vooral tot vragen of het toch niet lager kan. Of dat het gebouw toch niet op een andere plek kan komen.

18 november