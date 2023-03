Aantal parkeerplekken rondom boulevard Harderwijk gehalveerd: ‘Het wordt spannend’

Schilderij is al wat rest van Harderwijk­se poort; herbouw lijkt van de baan

De herbouw van de Luttekepoort in Harderwijk staat op losse schroeven. Eerder trok de gemeente het aanbod om de bouw- en onderhoudskosten te betalen weer terug en in de onlangs gepresenteerde binnenstadsvisie is voor herstel van de poort geen plek meer ingeruimd. Het CDA springt op de bres voor ‘een creatief plan’.