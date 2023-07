Aantal woningbranden in Harderwijk lager dan gemiddeld in Nederland

Flevoland zet in op energieop­slag, nog veel onderzoek nodig

De ontwikkeling van batterijen die langdurig energie kunnen opslaan bij bijvoorbeeld zonneparken of windmolenparken, duurt nog een aantal jaar volgens TNO-onderzoeker René Peters. Hij zegt dat er nog volop onderzoek nodig is naar energieopslag met batterijen of in de vorm van waterstof of warmte, voordat het op grote schaal kan worden ingezet en bijvoorbeeld kan helpen tegen netcongestie.