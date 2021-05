Accountant uit Harderwijk misbruikt positie en mag drie maanden vak niet uitoefenen

Video Slaat Dolfinari­um met nieuwe koers een doodlopen­de weg in? ‘Dit is het begin van het einde’

21 april Met het mes op de keel gooit het Dolfinarium in Harderwijk het roer om. De ‘circusachtige shows’ worden in de ban gedaan en van tenminste twaalf dieren wordt afscheid genomen. Kan het zeezoogdierenpark hiermee weer in de gunst van het grote publiek komen? ,,Dit is het begin van het einde.’’