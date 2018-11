Acht en vijf jaar cel na schietpartij om openstaande schuld in Harderwijk

St Jansdal: volwaardi­ge spoedhulp in Lelystad volstrekt kansloos

22 november Minister Bruno Bruins kan zich de moeite besparen het Ziekenhuis St Jansdal alsnog te bewegen volwaardige 24/7 spoedhulp te realiseren in het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Het Harderwijkse St Jansdal houdt onverkort vast aan het standpunt dat dit niet haalbaar is.