Actie van kinderen Waterfront krijgt vervolg: tijdelijk speelveld met kunstgras

Ruben en Robert regelen het: met 500 man corona­proof picknicken in Harderwijk

23 juli Bij de eerste edities van de Picknicktuin in Zwolle en Apeldoorn streken 500 man neer op kleedjes in het stadspark. Gezellig met elkaar op anderhalve meter afstand genieten van een goed gevulde picknickmand. Op 9 augustus kan dat ook in het Plantagepark in Harderwijk.