Actiegroep bezet gemeentehuis Zeewolde: burgemeester ‘not amused’

,,Power to the people, cause the people got the power!’’, klinkt het luid over het plein voor het gemeentehuis in Zeewolde. Gezongen door de actievoerders van Extinction Rebellion terwijl ze door de politie op straat worden gegooid. Sommigen lopen - begeleid door een agent - zelf naar buiten, maar de echte ‘die-hards’ laten zich letterlijk naar buiten slepen. Met de handen over elkaar blijven de dienders bij de deur staan om te voorkomen dat ze weer naar binnen gaan.