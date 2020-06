Advies brandweer: verbod in parkeergarage voor elektrische auto's of sprinklerinstallatie

Hoe veilig is het om je auto te parkeren in een parkeergarage waar elektrische auto's geparkeerd staan of zelfs worden opgeladen? Het is niet honderd procent veilig, zegt de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, die daarom het advies heeft neergelegd bij gemeenten om in alle parkeergarages sprinklerinstallaties aan te brengen.

De verhalen duiken af en toe op, van elektrische auto's die spontaan uitbranden en moeilijk te blussen zijn. Als dat gebeurt in een parkeergarage, is het risico aanwezig dat woningen of kantoren boven de garage ook vlam vatten.

,,Er komen steeds meer elektrische auto's in Nederland en de wetgeving is daar nog niet op ingesteld,’’ constateert Rinus Huisman, senior specialist risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. ,,In Harderwijk is één parkeergarage die voldoet aan alles wat wij graag zien, dat is de Houtwalgarage. Deze is 20 meter diep, dus als er onderin een brand uitbreekt kan de brandweer er moeilijk bij. Daarom hebben we bij de bouw geadviseerd dat elke plek, waar je ook bent in de garage, direct onder een sprinklerinstallatie ligt. Nu er veel meer elektrische auto's komen zou zo'n sprinklerinstallatie eigenlijk bij alle parkeergarages moeten worden geïnstalleerd, dus ook bij bestaande garages.’’

Test

Een half jaar na de oplevering van de Houtwalgarage in 2010 vloog een auto in de garage in brand. Een mooi testmoment om te kijken of de theorie over de sprinklers in de praktijk ook werkt. Huisman: ,,Het was geen elektrische auto, maar de sprinkler slaagde er in de brand klein te houden. De brandweer kon daarna het vuur snel blussen. De sprinklerinstallatie in de Houtwalgarage is krachtig genoeg om ook branden in elektrische auto's klein te houden, totdat de brandweer komt blussen.’’

Alle parkeergarages in de regio zo'n sprinklerinstallatie moeten hebben, vindt de deskundige van de VNOG. Hij heeft dat recent laten weten aan de gemeenten. Er zijn vijftien parkeergarages in de regio Putten-Ermelo-Harderwijk-Nunspeet. Alleen de Houtwalgarage beschikt over de moderne sprinkler.

Duur

Een dergelijke sprinklerinstallatie kost voor nieuw te bouwen parkeergarages naar schatting 300.000 euro. Het aanbrengen van zo'n installatie in oude parkeergarages is ingewikkelder en duurder. Toch blijft de VNOG bij zijn advies.

Huisman: ,,In ons advies aan de gemeenten geven we ook andere aanbevelingen. Wees terughoudend met oplaadpunten voor elektrische auto's in parkeergarages. Het grootste risicomoment voor brand in elektrische auto's is bij het opladen. Brandweer Nederland heeft een leidraad geschreven, waarin dit ook staat: zo min mogelijk oplaadpunten en als ze er zijn moeten ze dichtbij de uitgang staan. Het liefst zou ik elektrische auto's weren uit parkeergarages waar geen sprinkler is. Een parkeerverbod dus.’’

Vragen

Raadslid Bert Holleman van de partij Gemeentebelang Harderwijk Hierden heeft kritische vragen gesteld aan de burgemeester over de brandveiligheid in Harderwijkse parkeergarages. Holleman is oud-brandweerman, dus hij weet waarover hij praat. ,,Elektrische auto's in parkeergarages brengen levensgevaarlijke risico's mee. Ze kunnen spontaan ontbranden. Niet alle parkeergarages in Harderwijk hebben genoeg veiligheidsvoorzieningen. In de parkeergarage onder het stadhuis zijn de oplaadpunten niet dichtbij de uitgang.’’

Burgemeester Harm-Jan van Schaik wil niet reageren op de brandveiligheid van de parkeergarages en op de aanbevelingen van de VNOG over de sprinklers en het parkeerverbod voor elektrische auto's. Woordvoerder Wietse Hummel van de gemeente Harderwijk stelt: ‘Het college wil zelf hierop eerst een standpunt innemen en wij kunnen daar niet op vooruitlopen.’