Advocaat: ‘Coffeeshop Liberty in Harderwijk had nog jaar open kunnen zijn’

Volgens hem had de Harderwijkse burgemeester veel meer rekening kunnen en moeten houden met de belangen van de coffeeshop, de klanten en de buurt. De uitbater stapte in hoger beroep naar de Raad van State in de hoop het sluitingsbevel van tafel te krijgen. Niet dat Liberty dan weer open gaat, maar het biedt in ieder geval een mogelijkheid om een fikse schadeclaim bij het gemeentebestuur neer te leggen.

Toezegging

In ieder geval legden de uitbater en diens advocaat tijdens de rechtszaak in Den Haag de nadruk op een toezegging van een belangrijke gemeenteambtenaar dat de coffeeshop slechts drie maanden dicht hoefde als Görgen een definitieve veroordeling om de oren kreeg. Toen de uitbater in hoger beroep werd veroordeeld voor het bezit van 52 kilo hennep, 104 keer de toegestane handelshoeveelheid, trok de burgemeester Görgens gedoogvergunning helemaal in. Want in de gedoogverklaring van 2015 had de burgemeester de voorwaarde opgenomen dat die bij een onherroepelijke veroordeling alsnog zou worden ingetrokken.