Advocaat: Politie lokt kritiek zelf uit

Trots liet wijkagent Alex Braakenburg op Facebook zien dat hij vijf wietplanten in beslag neemt. Het posten van de foto leidde tot bedreigingen. ,,Het is niet het meest handige bericht dat we gepost hebben.''

De wijkagent heeft maandagavond zijn Facebook- en Twitteraccount offline gehaald. ,,Op zijn eigen pagina is de wijkagent nu even niet meer actief." dit meldt Bob Joop van der Woude, de chef van Braakenburg.

De accounts van de wijkagent mogen dan wel online zijn, op social media leeft het verhaal nog steeds. Sidney Smeets zwengelt op Twitter de discussie die is ontstaan door het Facebookbericht verder aan. Smeets is strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten, hij staat regelmatig coffeeshophouders bij die in de problemen zijn gekomen met het gedoogbeleid van softdrugs in Nederland.

Smeets: ,,Voor alle duidelijkheid, ik distantieer me van strafbare uitingen. Bedreigingen aan het adres van de agent, dat mag gewoon niet. Maar als je als agent zelf op sociale media berichten plaatst die verder gaan dan een neutraal, informerend bericht, dan moet je niet raar opkijken als daar stevige kritiek op komt.''

Laf

Smeets noemt het verwijderen van het Facebook- en Twitteraccount dan ook laf. ,,Ik ken de precieze inhoud van de reacties niet, als dat bedreigingen zijn dan kan ik me voorstellen dat het verwijderd wordt. Maar als je als agent triomfantelijk op de foto gaat staan met een paar planten in je hand, dan kun je reacties verwachten. Het is logisch dat mensen daar op reageren, dat is ook het idee van sociale media. Dan moet je ook achter je bericht blijven staan.''

