Advocaat van verdachte uit Apeldoorn: ‘Mijn cliënt tikte de agent aan, meer niet’

Doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) legde de 22-jarige bestuurder poging tot doodslag ten laste, maar vond daarvoor onvoldoende bewijs. Genoeg bewijs was er volgens de officier van justitie wel voor poging tot zware mishandeling. “Het moet voor de verdachte heel duidelijk zijn geweest dat hij moest stoppen. Hij had het raam voor een deel open en heeft moeten horen dat de politie ‘Stop’ riep. Hij wilde de situatie ontvluchten.”

De advocaat van de verdachte, die 17 dagen in voorarrest zat en niet bij de zitting aanwezig was, beweerde dat zijn cliënt de agent niet had gezien of gehoord en dat hij niet bewust op de agent zou zijn ingereden. ,,Bij het uitrijden van het parkeervak heeft de auto de scooter geraakt, meer niet.”

Overdreven

De agent op de scooter, die bij het incident een schaafwond opliep, overdreef zijn versie van het verhaal schromelijk, stelde de advocaat. “Hij heeft het over een man die schrok en ogen die groter werden, terwijl mijn cliënt een zonnebril op had. Verder ging het eerst over rechtsachter, toen recht achter de auto en vervolgens werd het linksachter de auto. Nogmaals, bij het uitrijden heeft de linkervoorzijde van de auto de scooter aangetikt. Vervelend, maar er is geen enkel bewijs voor poging doodslag of een poging tot zware mishandeling.”