Afval scheiden is nieuwe norm op Harderwijkse scholen

Suus Stevens, directeur van De Veste, is hiervoor benaderd door milieucentrum De Hortus. ,,Als school waren we al veel bezig met milieu; zo liggen er 80 zonnepanelen op het dak. We vragen leerlingen om brooddozen en bekers mee te nemen in plaats van pakjes, plastic zakjes of nog erger, aluminium. Dat gebeurt over het algemeen wel, zo'n 20 procent van de ouders doet het niet. Ook bovenbouw kinderen (groep 6, 7, 8) zijn niet zo scheutig met broodtrommels. Ze nemen veel verpakte koeken mee.''