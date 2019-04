Alarm in stadhuis van Harderwijk: iedereen naar buiten, ook de redactie van de Stentor

Medische zorg in Flevoland ‘rommeltje’ dus Kamer houdt druk op minister

15:13 De Tweede Kamer houdt volop druk op minister Benno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de zorg in Flevoland na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen op peil te brengen. Aan een oordeel over het voortdurende geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en medisch specialisten die een eigen kliniek zijn begonnen waagt Bruins zich niet; de toegang tot zorg voor de patiënt is volgens hem niet in het geding.