Algen en schilfers te lijf op de rotonde bij Harderwijk

Studenten Landstede Harderwijk krijgen eerste robotles

27 november Een groep vierdejaars techniekstudenten van Landstede Harderwijk gaat de komende vier maanden aan de slag met het programmeren en besturen van robots in het Fieldlab, een werklaboratorium bij AWL-techniek in Harderwijk. De studenten draait mee in een pilot voor robotica onderwijs.