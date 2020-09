Alle 5vwo-leerlingen van Harderwijkse school moeten een week thuisblijven vanwege coronabesmettingen

Afgelopen week liep het aantal besmette leerlingen op school op tot vier. Dat is nu zodanig toegenomen, dat aanvullende maatregelen nodig zijn, schrijft Bakker-Pierik. ‘Vanmorgen heeft de GGD mij gebeld. De GGD meldde mij dat het aantal leerlingen dat positief getest is op Covid-19, zodanig is toegenomen, dat aanvullende maatregelen in leerjaar 5 vwo op het CCNV nodig zijn. Het advies van de GGD is om leerjaar 5 vwo de toegang tot de school te ontzeggen vanaf morgen 21 september tot en met vrijdag 25 september.’