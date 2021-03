Alle tijd om te praten met God - ook 's nachts - in gebedshuis HK24-7

Bidden kan altijd en overal. Maar wie in de hectiek van alle dag de rust zoekt om te praten met God kan vanaf nu 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht in het gebedshuis in Harderwijk. ,,Hier kun je zijn wie je bent, met al je zorgen en geluk, in je ontmoeting met de Vader.’’