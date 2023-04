Als dat Gelders museum er dan komt, is dit kasteel op de Veluwe dan een goede plek?

Met video Verdekt opgesteld meten inwoners Vierhouten zelf snelheid verkeer: ‘Weer te hard!’

Zomaar naar de gemeente stappen met klachten? Nee, dat is is niks voor Laura en Rieno Bos uit Vierhouten. Zij komen liever goed beslagen ten ijs. Daarom gaan ze eerst zelf een maandje de snelheid van auto’s in hun straat meten. ,,Ik weet niet hoe, maar ze rijden hier soms 80!’’